Stand: 02.11.2022 16:52 Uhr Weibliche Leiche in Amt Neuhaus entdeckt: Wohl vermisste Frau

In der Gemeinde Amt Neuhaus im Landkreis Lüneburg ist am Dienstagabend eine weibliche Leiche entdeckt worden. Vermutlich handelt es sich dabei um eine vermisste Frau aus Lübtheen im Landkreis Ludwigslust-Parchim (Mecklenburg-Vorpommern), wie die Polizei mitteilte. Sie ermittelt jetzt die Todesumstände. Die Leiche konnte noch nicht abschließend identifiziert werden. Anzeichen, die auf eine Fremdeinwirkung hindeuten, gibt es noch keine. In der Nähe der Toten wurde laut den Beamten ein Hund aufgegriffen, bei dem es sich um das Tier der Vermissten handeln soll. Er wurde den Angehörigen übergeben.

