Stand: 18.11.2024 09:00 Uhr Wasserstoff im Landkreis Harburg: Verfahren startet

Der Bau einer Wasserstoff-Leitung vom Hamburger Hafen zum Stader Hafen kommt einen Schritt voran. Für den Abschnitt durch den Landkreis Harburg startet jetzt das Genehmigungsverfahren. Den genauen Verlauf der Leitung hat das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie veröffentlicht. In Leversen ist eine Art Knotenpunkt vorgesehen. Ab dem Jahr 2027 soll zunächst auf 40, später auf 60 Kilometern Länge Wasserstoff vor allem durch den Hamburger Hafen geleitet werden. Genutzt würde der Wasserstoff unter anderem von großen Industriebetrieben. Über die Anschlussleitung in Leversen soll dieses Netz dann auch Anschluss an die bundesweite Infrastruktur erhalten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 18.11.2024 | 08:30 Uhr