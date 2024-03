Stand: 16.03.2024 11:36 Uhr Wasserschaden: Kunsthaus Stade muss Ausstellung abbrechen

Eine Ausstellung im Kunsthaus in Stade zu Expressionismus in Kunst und Film muss eine Woche nach ihrer Eröffnung schon wieder schließen. Das Gebäude hat einen Wasserschaden. "Wir müssen eine Gefährdung der Kunstwerke sicher ausschließen", erklärte Museumsdirektor Sebastian Möllers. "Daher sind parallel zur Ausstellung durchgeführte bauliche Eingriffe keine Option." Für das Museum sei das eine tragische Situation. Die Ausstellung mit mehr als 120 Gemälden, Zeichnungen, Druckgrafiken und Filmsequenzen hatte am 9. März begonnen und sollte bis 20. Mai in Stade zu sehen sein. Nun wird sie direkt wieder abgebaut. Die gezeigten Werke stammen unter anderem von Paula Modersohn-Becker, Otto Dix, Franz Marc, Gabriele Münter und Wilhelm Morgner. Zudem sind Filme von Fritz Lang und Lotte Reiniger Teil der Schau. Laut Museum ist unklar, ob die Ausstellung später in das Kunsthaus zurückkehren kann - das hänge von der Dauer der notwendigen Arbeiten ab. Eine Anschluss-Ausstellung in Frankreich sei bereits fest eingeplant.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Museen