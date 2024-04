Stand: 22.04.2024 10:20 Uhr Wanderer findet erschossenen Wolf in Lauenbrück

Ein Wanderer hat in einem Waldstück bei Lauenbrück (Landkreis Rotenburg) am Sonntagmittag einen toten Wolfentdeckt. Das Tier wurde vom zuständigen Wolfsberater begutachtet. Dabei stellte sich heraus, dass der Wolf erschossen wurde. Das teilte die Polizei mit. Demnach wurde das Tier nach dem tödlichen Schuss in einem Graben in der Nähe der Kreisstraße abgelegt. Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

