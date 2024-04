Stand: 22.04.2024 08:17 Uhr Umweltminister trifft Landräte: Austausch zum Wolf in Uelzen

In Uelzen treffen sich heute Umweltminister Christian Meyer (Die Grünen) und der Hauptgeschäftsführer des Landkreistages, Hubert Meyer, mit den Landräten der Landkreise Aurich, Celle, Friesland, Gifhorn, Lüneburg, Rotenburg, Stade, Uelzen, Wittmund und dem Heidekreis. Sie wollen sich über den Umgang mit dem Wolf austauschen. Konkret geht es um ein regional differenziertes Bestandsmanagement. Diesen Ansatz hatte die Landesregierung im Koalitionsvertrag festgehalten. Im Anschluss an das Gespräch wollen die Landräte dem Minister Resolutionen überreichen. Das kündigte der Landkreis Uelzen an.

