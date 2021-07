Walsrode wird Standort für Einsatz-Trainingszentrum vom Zoll Stand: 13.07.2021 14:00 Uhr Eines der elf neuen deutschen Einsatz-Trainingszentren des Zolls wird in Walsrode gebaut. Das hat die Generalzolldirektion in Bonn am Dienstag bekannt gegeben.

Das künftige Trainingszentrum in Walsrode soll aus einer Sporthalle, einer Schießanlage und einem Einsatz-Trainingskomplex für die 2.000 Zöllner zwischen Elbe und Weser bestehen. Dort sollen dann regelmäßig bis zu 190 Zöllner täglich geschult werden. Der genaue Baubeginn ist noch nicht bekannt.

Stadt wartet nur noch auf grünes Licht des Zolls

Trotzdem sind die Pläne bei der Stadt Walsrode schon weit gediehen: Sämtliche Beschlüsse für den Verkauf des gewünschten Grundstücks direkt an der A27 habe der Rat schon in nicht-öffentlichen Sitzungen gefasst, sagte Bürgermeisterin Helma Spöring (parteilos) dem NDR in Niedersachsen. Von ihr aus könne mit dem Bau schon morgen begonnen werden. Das endgültige "Go" müsse jedoch der Zoll geben, der die bundesweit elf neuen Standorte am Dienstag zeitgleich bekannt gab.

55 neue feste Jobs durch Trainingszentrum

Das Areal, das rund 2,5 Hektar groß ist, liegt gegenüber dem Grundstück der Feuerwehr im A27-Park. Durch das Trainingszentrum des Zolls sollen in Walsrode 55 neue feste Arbeitsplätze entstehen.

Weitere Informationen Schwarzarbeit: Zoll nimmt bei Razzia fünf Unternehmer fest Dem Zoll Osnabrück ist ein Schlag gegen Scheinfirmen gelungen. Der Gesamtschaden: rund zwei Millionen Euro. (10.03.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 13.07.2021 | 15:00 Uhr