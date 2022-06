Stand: 29.06.2022 16:41 Uhr Waldbrand auf Truppenübungsplatz bei Munster ausgebrochen

Auf einem Truppenübungsplatz bei Munster haben offenbar Bäume und Freiflächen Feuer gefangen. Laut einem Sprecher der Feuerwehr erstreckt sich der Brand aktuell über eine Fläche von geschätzt bis zu 40 Hektar östlich der A7. Die Rauchentwicklung sei sehr intensiv - die Rauchwolke wurde auch noch in rund 60 Kilometern Entfernung gesichtet. Anwohnerinnen und Anwohner sollten im Bereich Wietzendorf und im östlichen Stadtgebiet von Soltau Fenster und Türen geschlossen halten und Lüftungen und Klimaanlagen abschalten. Neben der zivilen Feuerwehr ist auch die Bundeswehr gegen das Feuer im Einsatz. Auch Hubschrauber helfen demnach beim Löschen. Der Brand sei aktuell unter Kontrolle, bestätigte ein Sprecher der Bundeswehr in Munster dem NDR in Niedersachsen auf Nachfrage. Allerdings könne es noch mindestens bis in die Abendstunden dauern, bis die letzten Glutnester abgelöscht sind. Nach ersten Meldungen haben offenbar Schießübungen den Brand entfacht.

