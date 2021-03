Stand: 12.04.2021 06:30 Uhr Wahl in Jesteburg: Wer wird Samtgemeindebürgermeister?

Jesteburg wählt am 11. April eine neue Chefin oder einen neuen Chef für die Samtgemeindeverwaltung. Zur Abstimmung stehen Claudia von Ascheraden (parteilos) und Christian Horend (CDU). Sie wollen die Nachfolge von Hans-Heinrich Höper (parteilos) antreten, der aus gesundheitlichen Gründen das Amt des Samtgemeindebürgermeisters im vergangenen Jahr abgegeben hatte. Das Ergebnis der Abstimmung finden Sie am Wahlabend hier an dieser Stelle auf NDR.de.

