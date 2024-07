Stand: 29.07.2024 10:26 Uhr Vier Menschen getötet: Prozess gegen Soldaten startet am 21. August

Ein 32-jähriger Bundeswehrsoldat aus dem Landkreis Rotenburg muss sich ab 21. August vor dem Landgericht Verden wegen Mordes verantworten. Er soll am 1. März zunächst den 30-jährigen neuen Freund seiner Frau und dessen 55-jährige Mutter in Scheeßel erschossen haben. Anschließend soll er weiter zum Haus der besten Freundin seiner Frau nach Brockel gefahren sein. Dort tötete er dann mutmaßlich die Freundin und deren dreijährige Tochter. Der Freundin seiner Frau soll er die Schuld am Scheitern seiner Ehe gegeben haben. Laut Anklage plante der Soldat die Taten als militärische Aktion. Er stellte sich nach den Schüssen in der Von-Düring-Kaserne in Rotenburg. Sollte das Landgericht Verden ihn für schuldig befinden, droht dem 32-Jährigen lebenslange Haft.

