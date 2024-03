Stand: 13.03.2024 17:03 Uhr Vier Menschen bei Scheeßel erschossen: Taucher finden Beweise

Nach den tödlichen Schüssen auf vier Menschen im Landkreis Rotenburg haben Polizeitaucher ein oder mehrere Beweismittel in einem See gefunden. Was genau gefunden wurde, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht mit. Durchsucht wurde der Weichelsee in Rotenburg. Dort soll der Verdächtige, ein 32-jähriger Bundeswehrsoldat, nach den Taten einen Zwischenstopp eingelegt haben, bevor er sich an einer Kaserne stellte. In der Nacht zum 1. März soll der 32-Jährige Ermittlern zufolge vier Menschen in Westervesede und Brockel erschossen haben. Unter den Toten ist auch ein dreijähriges Kind. Die Opfer stammten aus dem Umfeld der Ex-Partnerin des mutmaßlichen Täters. Das Motiv der Tat, ist weiterhin unklar. Der Sprecher der Polizei sagte, er habe keine Kenntnis, dass sich der Verdächtige bislang geäußert habe.

