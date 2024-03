Stand: 26.03.2024 12:59 Uhr Vier Dorfregionen im Nordosten neu im Entwicklungsprogramm

16 Dorfregionen hat das Land Niedersachsen neu in sein Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen - darunter auch vier im Nordosten. Laut Landwirtschaftsministerium wurden neben Bomlitz und Heidekreis und Jork im Landkreis Stade auch die Dorfregion "Untere Ilmenau" berücksichtigt. Zu ihr zählen die Orte Bardowick, Handorf, Wittorf und Drage in den Landkreisen Lüneburg und Harburg. Aufgenommen wurde außerdem die Region "Wir an der Este-Niederung" mit Hollenstedt, Moisburg und Regesbostel im Landkreis Harburg. Um in das Programm aufgenommen zu werden, mussten die Dorfregionen sich qualifizieren: zum Beispiel mit Ideen, wie Gebäude, die das Ortsbild prägen, um- oder nachgenutzt werden können. Die Ausgewählten können nun mit Fördergeld rechnen. Im aktuellen Dorfentwicklungsprogramm geht es vor allem um den Schutz von Ressourcen. Seit Start des Programmes sind inzwischen 765 Dörfer in Niedersachsen aufgenommen worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 26.03.2024 | 08:30 Uhr