Stand: 19.10.2023 16:56 Uhr Versuchter sexueller Übergriff in Altenheim - Täter gesucht

In Schneverdingen (Landkreis Heidekreis) kam es in einem Alten- und Pflegeheim zu einem versuchten sexuellen Übergriff auf eine 81-jährige Bewohnerin. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am 8. Oktober. Demnach gelang es einem bislang unbekannten Mann um etwa 6.35 Uhr über eine geöffnete Balkontür in das Zimmer der Frau zu gelangen, die ihn jedoch in die Flucht treiben konnte. Der Unbekannte ist laut Polizei etwa 1,65 Meter groß, schmächtig, hat große schwarze Augen und dünne Hände. Bekleidet war er den Angaben zufolge mit einem grün-bläulichen Ganzkörperanzug - einer Art Morphsuit - mit einem weißen Streifen auf Arm oder Brust. Er soll hochdeutsch ohne Akzent gesprochen haben. Hinweise zur Tat oder zum Täter nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer (05191) 938 00 entgegen.

