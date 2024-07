Versuchte Tötung? Mann beim Spaziergang am See brutal verprügelt Stand: 25.07.2024 10:10 Uhr An einem See bei Appel (Landkreis Harburg) ist ein 46-Jähriger von mehreren Personen brutal verprügelt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann durch die Schläge schwer verletzt.

Der Mann habe sich Mittwochabend mit einer Frau zum Spazieren am See verabredet, so die Polizei weiter. Bei dem Spaziergang überraschten den Angaben zufolge sechs vermummte Personen den 46-Jährigen, traten und schlugen auf ihn ein, auch mit Metallstangen. Gäste eines nahegelegenen Restaurants alarmierten die Polizei. Die mutmaßlichen Täter und auch die Frau ergriffen daraufhin die Flucht.

Polizei spricht von versuchtem Tötungsdelikt

Bei der Anfahrt der Polizei seien den Beamten zwei Autos mit erhöhter Geschwindigkeit entgegengekommen. Sie folgten den Fahrzeugen auf die A1 in Richtung Hamburg, bis ein Auto auf die Raststätte Hittfeld fuhr. Die Insassen flohen von dort zu Fuß in ein Wohngebiet. Das Auto wurde sichergestellt. Das andere Fahrzeug fuhr auf der Autobahn weiter, die Beamten erkannten allerdings das Kennzeichen. Es soll nun ermittelt werden, wer die Autos gefahren ist. Dem 46-jährigen Opfer wurde nichts geklaut, die Täter habe er nicht erkannt, hieß es. Die Polizei spricht von einem versuchten Tötungsdelikt und hat Ermittlungen eingeleitet. Der 46-Jährige liegt im Krankenhaus.

