Stand: 06.04.2021 08:35 Uhr Vermutlich vergiftete Hundeköder in Stade ausgelegt

In Stade sind am Osterwochenende mehrere wahrscheinlich vergiftete Hundeköder gefunden worden. Die Polizei ruft Hundehalter daher dazu auf, genau darauf zu achten, was ihre Tiere in die Schnauze nehmen. Die mutmaßlichen Giftköder in Stade waren demnach als Fleisch- und Wurstreste getarnt. Sie wurden dem Veterinäramt zur weiteren Untersuchung übergeben, heißt es von der Polizei.

