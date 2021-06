Stand: 22.06.2021 13:10 Uhr Vermisster Dannenberger Uhu wieder im elterlichen Nest

Die Polizei hat ihre Fahndung nach einem jungen Uhu in Dannenberg eingestellt. Das Tier ist laut Polizei inzwischen wohlbehalten in das Nest der Eltern in einer Brandruine am Dannenberger Marktplatz zurückgekehrt. Der kleine Uhu war in einem benachbarten Garten wieder aufgetaucht. Ein Anwohner hatte den Vogel entdeckt und die Behörden verständigt. Die Polizei hatte nach dem Tier gesucht, weil eine Zeugin Anzeige erstattet hatte: Sie hatte angegeben, eine unbekannte Frau habe das Tier mitgenommen. Einen Uhu einfach mitzunehmen verstößt gegen das Bundesnaturschutzgesetz, da der Uhu zu den besonders geschützten Tierarten gehört.

