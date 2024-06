Stand: 13.06.2024 09:00 Uhr Vermisste 14-Jährige aus Stade ist wieder da

Eine verschwundene 14-Jährige aus Stade ist nach mehreren Tagen unversehrt gefunden worden. Das teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Rettungskräfte hätten die Jugendliche, die seit Montagmorgen als vermisst galt, unversehrt angetroffen. Sie sei zurzeit in Obhut der Behörden, so die Polizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 12.06.2024 | 15:00 Uhr