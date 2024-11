Stand: 12.11.2024 15:59 Uhr Vergiftung? Studentin der Leuphana Uni Lüneburg stirbt in Istanbul

Eine Studentin der Lüneburger Leuphana Universität ist während eines Austauschaufenthaltes in Istanbul gestorben. Das teilte das Präsidium der Universität am Montag mit. Demnach erlitt die Studentin möglicherweise eine Vergiftung. Arbeiten an oder in den Wasserleitungen der Wohnung in Istanbul könnten diese ausgelöst haben. Bestätigt seien diese ersten Erkenntnisse allerdings nicht, so das Präsidium. Die genaue Ursache des Unglücks werde von den türkischen Behörden noch untersucht. Die Studentin lebte mit zwei weiteren Studenten der Leuphana Universität in einer Wohngemeinschaft. Die beiden Männer seien ebenfalls schwer verletzt worden, so das Präsidium. Laut Leuphana hatten die drei Studierenden der Wirtschaftsinformatik und Psychologie die gemeinsame Wohnung in Istanbul selbst gesucht und angemietet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 12.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lüneburg