Verein aus Lüneburg packt Hilfsgüter für die Ukraine

Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern hat der Verein "Lüneburger Hilfsprojekt Ukraine" Güter für das von Russland angegriffene Land gepackt. Die Helferinnen und Helfer beluden auf dem Hof Schlüter in Lüneburg drei Lkw mit insgesamt neun Tonnen Nudeln, 13.000 Fertiggerichten und 10.000 Dosen Fisch. Medizinische Geräte spendeten das Klinik Lüneburg und das Herz- und Gefäßzentrum in Bad Bevensen. Organisator und erster Vorsitzender des Vereins, Ralf Peter Oelsner, begleitet den Hilfskonvoi, der am Samstag startet. Es ist bereits das neunte Mal, dass der Verein Güter ins Kriegsgebiet schickt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 08.12.2022 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Soziales Engagement