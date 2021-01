Stand: 17.01.2021 13:30 Uhr Unglück bei Sägearbeiten: Mann unter Eiche eingeklemmt

In Scheeßel (Landkreis Rotenburg) ist am Sonnabend ein Mann unter einem Baum eingeklemmt und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr war der Arbeiter gegen Mittag im Ortsteil Deepen bei Sägearbeiten am Oberschenkel eingeklemmt worden. In den Füßen habe er kein Gefühl mehr gehabt, sagte ein Sprecher. Die Einsatzkräfte hoben den Baum mit Hebekissen und Keilen an und befreiten den Mann. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.01.2021 | 14:00 Uhr