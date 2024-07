Stand: 22.07.2024 14:34 Uhr Unfall mit Getreidesilo-Lkw: Beifahrer lebensgefährlich verletzt

Am Montagvormittag ist auf der B75 zwischen Hassendorf und Sottrum (Landkreis Rotenburg) ein Getreidesilo-Lkw mit einem Baum kollidiert. Dabei wurde der 56-jährige Beifahrer laut Polizei lebensgefährlich verletzt. Der 43 Jahre alte Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Lkw war auf gerade Strecke unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug prallte mit der Beifahrerseite gegen den Baum. Dabei wurde der Beifahrer in der Fahrerkabine eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr befreit und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere Zehntausend Euro.

