Stand: 28.06.2021 15:52 Uhr Unfall mit Gasbrenner: Mann lebensgefährlich verletzt

Am Sonntagabend hat sich in Winsen (Luhe) im Landkreis Harburg ein Mann lebensgefährliche Verbrennungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei hantierte der Mann in einer Kleingartenparzelle neben einem Holzkohlegrill mit einem Gasbrenner. Aus ungeklärter Ursache entzündete sich das Gas schlagartig. Die Kleidung des Mannes geriet in Brand. Angehörige alarmierten den Rettungsdienst. Der 59-Jährige erlitt schwerste Verbrennungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

