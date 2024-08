Stand: 05.08.2024 07:44 Uhr Unfall in Lübberstedt: 24-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall bei Lübberstedt (Landkreis Harburg) ist am Sonntagvormittag ein 24-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann auf der Kreisstraße 5 in Richtung Eyendorf unterwegs. Er sei in einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache geradeaus weiter gefahren und gegen einen Baum geprallt. Der 24-Jährige wurde dabei in seinem Auto eingeklemmt. Feuerwehrleute mussten den Mann aus dem Wrack herausschneiden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Krankenhaus. Für die Bergungsarbeiten war die Kreisstraße 5 teils voll gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 05.08.2024 | 06:30 Uhr