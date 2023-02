Stand: 19.02.2023 10:41 Uhr Unfall in Buxtehude: Auto fährt in Hauswand - ein Toter

In der Nacht zu Sonntag ist ein 24-Jähriger bei einem Unfall in Buxtehude (Landkreis Stade) ums Leben gekommen. Drei weitere Personen wurden schwer verletzt. Laut Polizei waren die vier jungen Männer im Alter zwischen 24 und 33 Jahren am Samstagabend auf dem Weg in die Innenstadt, als der Wagen von der Straße abkam und gegen eine Hauswand prallte. Nach Angaben der Polizei war der 29-jährige Fahrer vermutlich zu schnell gefahren. Alle vier Männer wurden bei dem Unfall in Krankenhäuser gebracht. Der 24-jährige Beifahrer erlag dort seinen Verletzungen. Das Haus wurde durch die Kollision beschädigt. Die Bewohnerinnen und Bewohner kamen in einer Notunterkunft unter.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 19.02.2023 | 07:00 Uhr