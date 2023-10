Stand: 14.10.2023 13:02 Uhr Unfall im Landkreis Rotenburg: Auto landet in Garten in Tiste

Am Samstagmorgen ist ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug in einem Garten in Tiste (Landkreis Rotenburg) gelandet. Nach Angaben der Feuerwehr kam er aus ungeklärter Ursache von der Straße ab, prallte zunächst gegen einen Verteilerkasten und fuhr dann in den Garten. Die Fahrertür des Fahrzeugs wurde von einem weiteren Verteilerkasten blockiert und der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Die Feuerwehr zog den Wagen aus dem Garten, sodass der Fahrer aussteigen konnte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

