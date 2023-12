Stand: 09.12.2023 14:40 Uhr Unfall im Kreis Uelzen: Autofahrer stirbt bei Kollision mit Baum

Ein 30-Jähriger ist am späten Freitagabend mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und dabei ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich der Unfall auf der L250 zwischen Brauel und Hanstedt im Landkreis Uelzen. Der Mann sei mit seinem Wagen in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 30-Jährige vermutlich zu schnell gefahren. Der Fahrer wurde durch den Aufprall im Auto eingeklemmt und sei am Unfallort seinen Verletzungen erlegen. Die Ermittlungen lassen laut Polizei darauf schließen, dass der 30-Jährige nicht angeschnallt war.

09.12.2023 | 14:00 Uhr