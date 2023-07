Stand: 07.07.2023 10:11 Uhr Unfall auf der A1: Polizei sucht Fahrer oder Fahrerin

Nach einem Unfall auf der A1 sucht die Polizei nach einem unbekannten Autofahrer. Nach Angaben eines Sprechers kam in der Nacht zu Freitag ein gemieteter Wagen zwischen Elsdorf und Bockel von der Fahrbahn ab, durchschlug mehrere Büsche und blieb schwer beschädigt im Seitenraum liegen. Als die Beamten am Unfallort ankamen, fehlte von dem Fahrer beziehungsweise der Fahrerin jede Spur. Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Unbekannte bei dem Unfall verletzt wurde. Man habe den Bereich rund um die Unfallstelle intensiv abgesucht, so die Polizei. Dabei halfen auch Einsatzkräfte der Feuerwehr und eine Drohne. Dennoch sei niemand gefunden worden. Möglicherweise habe sich der Unglücksfahrer abholen lassen, so der Polizeisprecher. Die Ermittlungen dauern an.

