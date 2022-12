Stand: 19.12.2022 08:15 Uhr Unfall auf Bullensee: Feuerwehr rettet Person auf dem Eis

In Kirchwalsede im Landkreis Rotenburg ist es am Sonntagnachmittag zu einem Schlittschuhunfall auf dem Bullensee gekommen. Obwohl es keine offizielle Freigabe zum Schlittschuhlaufen gab, wagten sich einige Dutzend Personen auf den zugefrorenen See. Dabei kam es zum Unfall einer Person, die vom Eis gerettet werden musste. Mehrere örtliche Feuerwehren waren im Einsatz. Die verunglückte Person wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 19.12.2022 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Extremwetter