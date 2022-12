Stand: 26.12.2022 14:01 Uhr Unfall an A7-Raststätte: Pkw schiebt Findling vor sich her

An der Raststätte Allertal an der A7 bei Bad Fallingbostel hat sich am ersten Weihnachtstag ein ungewöhnlicher Unfall ereignet: Ein 26-jähriger Mann ist mit seinem Pkw über einen Grünstreifen gefahren. Dort befand sich ein großer Findling. Den schob das Auto bis auf die Fahrbahn. Als die Polizei eintraf, war der Fahrer verschwunden. Am Abend meldete er sich dann auf einer Wache bei der Polizei in Hamburg und gestand seine Unfallflucht. Er räumte zudem ein, dass er keinen gültigen Führerschein besitzt. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren gegen den Mann ein. An dem Pkw entstand bei dem Unfall Totalschaden.

