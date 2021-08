Stand: 26.08.2021 08:17 Uhr Unbekannter zündet erneut Strohballen an - Polizei ermittelt

Bei Uelzen haben in der Nacht zu Donnerstag erneut mehrere Strohballen gebrannt. Die Polizei geht von einem Brandstifter aus. Laut eines Polizeisprechers wurden innerhalb kurzer Zeit an zwei verschiedenen Stellen Strohballen angezündet. Erst in der Nacht zuvor mussten mehrere Feuerwehren im Landkreis Uelzen ausrücken, weil an anderen Orten Ballen gebrannt hatten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte es sich um den gleichen Brandstifter handeln. Die Beamten ermitteln.

