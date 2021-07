Stand: 09.07.2021 15:17 Uhr Unbekannter verletzt 53-Jährigen mit Flüssigkeit

Ein bislang Unbekannter hat in Freiburg an der Elbe am Freitag einen Mann mit einer Flüssigkeit besprüht. Gegen 11 Uhr fuhr der Täter im "Robert-Schmidt-Weg" mit einem Fahrrad an seinem Opfer vorbei und sprühte dabei auf den Unterarm des 53-jährigen. Dessen Haut wurde so stark verletzt, dass er in das Elbe-Klinikum nach Stade gebracht werden musste. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar - die Polizei bittet deshalb um Zeugenhinweise.

09.07.2021