Stand: 03.09.2024 10:49 Uhr Unbekannte zünden Blitzer im Landkreis Harburg an

Unbekannte haben einen Blitzer in Helmstorf (Landkreis Harburg) in Brand gesetzt. Nach Angaben des Landkreises war ein Anhänger mit dem Gerät in einer Tempo-50-Zone aufgestellt. Dort sei er in der Nacht zu Samstag mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet worden, sagte ein Landkreissprecher. Die Höhe des Schadens sei noch unklar, das Messgerät funktioniere allerdings noch und werde jetzt überprüft. Der Landkreis hat Strafanzeige erstattet. Die Polizei ermittle und habe bereits Zeugenaussagen vorliegen, hieß es. Die Daten der von dem Gerät erfassten Temposünder wurden aber nicht vernichtet, teilte der Landkreis mit: Die Bilder werden demnach sofort automatisch digital an die zuständige Behörde übermittelt und können ausgewertet werden.

