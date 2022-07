Stand: 05.07.2022 08:10 Uhr Unbekannte sprengen Geldautomaten in Hittfeld

Unbekannte Täter haben in der Nacht in Hittfeld (Landkreis Harburg) einen Geldautomaten gesprengt. Betroffen war die Volksbank in der Ortsmitte. Nach Polizeiangaben hatten Anwohner einen Knall gehört und später ein Auto davonrasen sehen. Der Automat wurde zerstört, am Gebäude sind Glasscheiben geborsten. Ob die Täter Geld erbeutet haben und wie hoch der Schaden ist, war zunächst unklar.

