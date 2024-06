Stand: 07.06.2024 11:13 Uhr Unbekannte klauen Waffentresor - mitsamt sechs Gewehren

In Ostervesede (Landkreis Rotenburg) haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag einen Waffentresor mitsamt Waffen gestohlen. Nach Angaben der Polizei gelangten die Täter über einen Stall in das Bauernhaus, in dem der Tresor stand. Die Beamten vermuten, dass es die Einbrecher gezielt darauf abgesehen hatten. In dem Tresor befanden sich demnach sechs Gewehre. Die Täter transportierten ihre Beute wahrscheinlich mit einem Fahrzeug ab. Zeugen erreichen die Polizei in Scheeßel unter der Telefonnummer (04263) 98 51 60.

