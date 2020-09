Stand: 17.09.2020 11:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Unbekannte entwenden Linienbus in Stade

Ein ungewöhnlicher Diebstahl beschäftigt die Polizei in Stade. Wie ein Sprecher mitteilte, haben unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag einen weißen Linienbus der Marke Mercedes Citaro von einem Betriebshof entwendet. Es handelt sich um ein Fahrzeug der KVG Stade, das in der Stadt und im Landkreis eingesetzt wird. Der Diebstahl wurde bemerkt, als ein Fahrer am Dienstagmittag mit dem Bus seinen Dienst antreten wollte und diesen nicht vorfand. Als das Verkehrsunternehmen trotz intensiver Suche das Fahrzeug nicht ausfindig machen konnte, erstatteten die Verantwortlichen Strafanzeige bei der Polizei.

Videos 1 Min Gestohlener Luxusbus fuhr durch die Niederlande Ein in Hannover im März gestohlener Luxus-Bus ist wieder aufgetaucht. Dank Zeugenhinweisen und gemeinsamen Ermittlungen fanden die Polizeibehörden das Gefährt in den Niederlanden. (21.04.2017) 1 Min

Alter Bus mit geringem Marktwert

Der Bus hat nach Angaben eines KVG-Sprechers das Kennzeichen LG-KV-1438 und die sichtbare Betriebsnummer 201438. Zudem ist er mit Werbung eines Bauunternehmens beklebt. Auf dem umzäunten Betriebshof sollen zum Zeitpunkt des Diebstahls rund 80 zum Teil deutlich neuere Linienbusse gestanden haben. "Wir können uns nicht erklären, warum ausgerechnet dieser Bus verschwunden ist", sagte der Sprecher NDR.de. Das Fahrzeug sei bereits 13 Jahre alt und rund 800.000 Kilometer gefahren. Von daher habe es nur noch einen geringen Marktwert.

Polizei sucht Zeugen

Auch die Polizei hat bislang keine Erklärung für die Motive der Diebe. Die Ermittler bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder den Bus erkennen, sich unter der Telefonnummer (04141) 10 22 15 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 17.09.2020 | 13:30 Uhr