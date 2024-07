Stand: 15.07.2024 14:36 Uhr Unbekannte bohren Löcher in Wasserleitung: 100.000 Euro Schaden

In Bardowick (Landkreis Lüneburg) haben Unbekannte eine neue Trinkwasserleitung beschädigt. Die Täter bohrten kleine Löcher in die Schweißnähte, so die betroffene Firma. Im Mai lagen die Rohre etwa drei Wochen offen auf der Baustelle. Der Schaden fiel allerdings erst vor Kurzem bei einem Drucktest auf. Die Polizei sucht nun nach den Tätern. Die neue Leitung sollte Trinkwasser vom Wasserwerk Adendorf über Bardowick bis nach Vögelsen transportieren. Wie die Leitung ersetzt werden kann, ist aktuell noch unklar. Die Firma schätzt den entstandenen Schaden auf rund 100.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 15.07.2024 | 15:00 Uhr