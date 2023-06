Stand: 15.06.2023 11:14 Uhr Uelzen bekommt neue Löschfahrzeuge zur Waldbrandbekämpfung

Die Feuerwehr im Landkreis Uelzen hat zwei neue Tanklöschfahrzeuge bekommen, die speziell für Waldbrände ausgestattet sind. 2019 hatte der Kreistag beschlossen, die Klein-Lkws anzuschaffen. Am Mittwoch wurden sie nun an die Feuerwehr übergeben. Die beiden sogenannten Unimogs wiegen jeweils rund 15 Tonnen und haben neben einem 3.000 Liter fassenden Wassertank auch einen Schaumtank für 200 Liter. Die Kreisfeuerwehr hatte die Fahrzeuge speziell für die Waldbrandbekämpfung konfiguriert - so sind sie unter anderem extra gegen Feuer geschützt. Die Unimogs sind in Bienenbüttel und Oetzen stationiert.

