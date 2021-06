Stand: 15.06.2021 08:50 Uhr Uelzen: Streit in Mehrfamilienhaus endet mit Messerangriff

Ein Streit zwischen zwei alkoholisierten Männern in einem Uelzener Mehrfamilienhaus ist in der Nacht zu Dienstag blutig ausgegangen. Laut Polizei stach dabei ein 36-Jähriger einem 35-Jährigen mit einem Messer in den Oberkörper. Der Verletzte kam ins Krankenhaus. Der mutmaßliche Angreifer wurde festgenommen, die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags. Worum es bei dem Streit ging, ist unklar.

