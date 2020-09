Stand: 25.09.2020 14:03 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Uelzen: Parkhaus am Bahnhof wird abgerissen

Die Park & Ride-Anlage am Hundertwasser-Bahnhof in Uelzen wird ab Montag abgerissen. Wie die Hansestadt am Freitag mitteilte, habe die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr die erforderliche Schwertransporte genehmigt. Der erste Transporter mit benötigten Maschinen soll noch im Laufe des Freitags in Uelzen eintreffen. Die Abrissarbeiten werden nach Angaben der Stadt mindestens einen Monat dauern. Der Bau des neuen Parkhauses soll im Frühjahr 2021 starten. Die Erneuerung des Parkhauses wird voraussichtlich 3,5 Millionen Euro kosten.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Weitere Informationen 3,5 Millionen für Parkhaus am Bahnhof Uelzen Das Land will den öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen und gibt dafür Millionen aus. Am Uelzener Bahnhof soll das Park+Ride-Parkhaus erneuert werden. (05.02.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 25.09.2020 | 14:30 Uhr