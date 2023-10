Stand: 09.10.2023 08:26 Uhr Uelzen: Hoher Schaden nach Brand in umgebauter Scheune

In Uelzen ist am Wochenende eine zum Bürogebäude umgebaute Scheune in Brand geraten. Das Feuer wurde am Samstagmorgen im Ortsteil Westerweyhe gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte ankamen, stand bereits der Technikraum in Flammen. Das Feuer griff dann auf das Dach über. Das über 400 Quadratmeter große Gebäude wurde stark beschädigt, der Feuerwehr gelang es aber angrenzende Wohnhäuser zu schützen. Eine Person wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt jetzt zur Brandursache.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.10.2023 | 06:30 Uhr