Stand: 09.02.2024 10:55 Uhr Überholmanöver misslingt: Vier Verletzte bei Unfall auf der A1

Bei einem Verkehrsunfall auf der A1 im Landkreis Rotenburg sind am Donnerstag vier Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte ein 76 Jahre alter Autofahrer den Unfall am Mittag beim Wechsel auf die linke Spur zwischen den Anschlussstellen Sittensen und Elsdorf verursacht. Ein nachfolgender Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr mit seinem Wagen auf den Pkw des 76-Jährigen auf. Der Wagen des Unfallverursachers schleuderte daraufhin gegen einen Lkw. Der 76-Jährige wurde leicht, seine 71-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Die beiden Insassen des auffahrenden Wagens - ein 57-Jähriger und ein 27-Jähriger - wurden leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 25.000 Euro.

