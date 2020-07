Stand: 27.07.2020 10:14 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Überfall auf Frau: Polizei sucht nach Täter

Die Polizei sucht nach einem Mann, der in der Nacht zu Sonntag in Lüneburg eine Frau überfallen hat - vermutlich mit sexueller Absicht, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Nach Angaben eines Sprechers wurde die 23-Jährige auf einem Fußweg im Stadtteil Kaltenmoor von hinten angegriffen, der Täter drückte ihr etwas auf den Mund und zog an ihrer Kleidung. Dennoch gelang es ihr zu schreien, eine Freundin kam zur Hilfe. Der Mann flüchtete.

Jederzeit zum Nachhören 09:55 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Lüneburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:55 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 27.07.2020 | 09:30 Uhr