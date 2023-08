Stand: 06.08.2023 15:53 Uhr Turnierpferd stirbt bei Unfall auf A1

Bei einem Unfall auf der A1 in der Nähe von Reeßum im Landkreis Rotenburg (Wümme) am Sonntagmorgen ist ein Turnierpferd gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der 70-jährige Fahrer eines leeren Pferdetransporters mit seinem Fahrzeug von der Fahrspur abgekommen. Dabei prallte er gegen das Heck eines Autos mit einem Pferdeanhänger, in dem das Tier stand. Der Wagen des 26-jährigen Autofahrers geriet daraufhin ins Schleudern, drehte sich und landete in einem Graben, so die Polizei. Das Springpferd wurde so schwer verletzt, dass es noch vor Ort starb. Warum der 70-Jährige von der Fahrbahn abkam, ist unklar. Wegen Bergungsarbeiten war der Hauptfahrstreifen für rund drei Stunden gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 07.08.2023 | 06:30 Uhr