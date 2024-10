Stand: 21.10.2024 15:40 Uhr Trickanruf: Falscher Bankmitarbeiter bringt Mann um Tausende Euro

Ein 62-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Sottrum (Landkreis Rotenburg) ist am Samstagnachmittag auf einen falschen Bankmitarbeiter reingefallen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Senior hatte demnach von dem Betrüger am Telefon die Warnung bekommen, dass eine rumänische Lottofirma Zugriff auf sein Konto habe. Angeblich hätte dies der Anrufer von einer Online-Bank erfahren. Der 62-Jährige wurde aufgefordert, sein Geld in Sicherheit zu bringen und auf ein provisorisch eingerichtetes Sicherheitskonto zu überweisen. Die IBAN nannte ihm der falsche Bankmitarbeiter am Telefon. Der Senior überwies daraufhin zunächst 6.000 Euro und zahlte dann noch weitere 4.000 Euro über seine Kreditkarte. Als der Mann den Betrug erkannte, erstattete er Anzeige bei der Polizei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min