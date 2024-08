Stand: 15.08.2024 11:51 Uhr Treffpunkt für Jugend: Lüneburger "Salon Hansen" öffnet wieder

Der Lüneburger Musikclub "Salon Hansen" kann wieder öffnen. Ab Oktober soll es dort wieder Veranstaltungen geben. Der Club hatte zum 1. Juli Insolvenz angemeldet und geschlossen, weil Inflation, hohe Abgaben und das geänderte Ausgehverhalten den Club nach Angaben der Geschäftsführung finanziell zu sehr belastet hätten. Jetzt gibt es aber Nachfolger: Zwei langjährige Mitarbeiter im "Salon Hansen" haben eine gemeinnützige GmbH gegründet, mit der sie den Club wieder eröffnen und das bisherige Konzept fortführen wollen. Der "Salon Hansen" ist einer der wenigen Orte der Stadt, an dem es Partys für junge Menschen gibt und an dem auch kleinere, unbekannte Musikerinnen und Musiker Konzerte spielen. Dieses bisherige Konzept will der neue Geschäftsführer, Hagen Wedding, fortführen. Das sei allerdings nicht ohne Förderung möglich. Die Stadt Lüneburg habe aber signalisiert, den Club unterstützen zu wollen.

