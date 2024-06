Stand: 26.06.2024 14:31 Uhr Transparentes Klebeband über Radweg gespannt: Polizei ermittelt

Zwei Jugendliche sollen in Zeven (Landkreis Rotenburg) ein transparentes Klebeband über einen Geh- und Radweg gespannt haben. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Verletzt wurde durch das Klebeband niemand, so die Polizei. Ein Zeuge hatte in der Nacht auf Dienstag den Vorfall gemeldet. Er habe beobachtet, wie zwei Jugendliche ein transparentes Klebeband zwischen einer Straßenlaterne und einem Baum gespannt hätten. Die Polizei entdeckte das Band schließlich in 1,55 Meter Höhe über einem Geh- und Radweg. Nun suchen die Ermittler nach den Jugendlichen. Einer von ihnen soll eine grüne Jacke getragen haben. Zeugen sollen sich bei der Polizei Zeven unter Telefonnummer (04281) 959 20 melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min