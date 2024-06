Trainer soll Fußballerinnen in Dusche und Umkleide gefilmt haben Stand: 06.06.2024 13:13 Uhr Ein Fußballtrainer könnte über Jahre immer wieder Videokameras in Duschen und Umkleiden des SV Böhme (Samtgemeinde Rethem) installiert und Frauen gefilmt haben. Zurzeit laufen die Ermittlungen.

Die Polizei im Heidekreis und die Staatsanwaltschaft Verden gehen davon aus, dass weit mehr als 40 Frauen betroffen sind. Wie viele Videos es gibt und andere Details nennen die Behörden bisher nicht. Derzeit seien vier Beamte abgestellt, um in dem Fall zu ermitteln, sagte die Polizei dem NDR Niedersachsen. Sollten sich die Vorwürfe gegen den 37 Jahre alten Beschuldigten aus Walsrode bestätigen, drohen ihm eine Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren. Zunächst hatte die "Walsroder Zeitung" über den Fall berichtet.

Entsetzen beim SV Böhme

Die Taten seien auf schreckliche Art in der Vereinsgeschichte einmalig, sagte der Vorsitzende des SV Böhme, Patrick Prüshoff, dem NDR in Niedersachsen. Er könne kaum in Worte fassen, wie groß das Entsetzen sei. Der Verein stehe in engem Austausch mit den Betroffenen und den Ermittlungsbehörden.

