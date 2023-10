Stand: 25.10.2023 15:17 Uhr Tostedt: Mann beleidigt und schubst Feuerwehrleute bei Einsatz

Auf einem Parkplatz in Tostedt (Landkreis Harburg) hat ein Mann am Montag Einsatzkräfte der Feuerwehr beim Löschen eines brennenden Autos beleidigt und geschubst. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Autofahrer während der Fahrt Rauch an seinem Fahrzeug bemerkt und auf dem Parkplatz angehalten. Kurz darauf stand der Wagen in Vollbrand. Feuerwehrleuten begannen mit den Löscharbeiten und forderten Schaulustige dazu auf, größeren Abstand zu dem Auto zu halten. Daraufhin habe ein 57 Jahre alter Mann zwei Einsatzkräfte beleidigt und einen von ihnen beiseite geschubst, teilte die Polizei mit. Die Beamten erteilten dem Mann einen Platzverweis und leiteten ein Strafverfahren wegen Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Rettungskräfte ein.

