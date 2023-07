Tostedt: Mann bei Messerangriff schwer verletzt

Stand: 13.07.2023 12:25 Uhr

Vor einem Supermarkt in Tostedt (Landkreis Harburg) ist am Mittwoch ein 42-Jähriger schwer verletzt worden. Er war laut Polizei mit zwei Brüdern in Streit geraten. Diese zückten daraufhin ihre Messer.