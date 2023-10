Tödlicher Unfall im Heidekreis: Mutter stirbt wenige Tage nach Sohn Stand: 23.10.2023 15:08 Uhr Nach einem Verkehrsunfall auf der B214 im Landkreis Heidekreis am Mittwoch ist nun auch die Beifahrerin ihren schweren Verletzungen erlegen. Ihr siebenjähriger Sohn starb noch an der Unfallstelle.

Die 41 Jahre alte Mutter starb am Samstag in einem Krankenhaus in Hannover an ihren Verletzungen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Rettungshubschrauber hatte sie nach dem Unfall zwischen Norddrebber und Suderbruch am vergangenen Mittwoch zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 44 Jahre alte Vater des Jungen wurde schwer verletzt ebenfalls in ein Krankenhaus geflogen.

Boot schiebt sich in Rückbank des Autos - Siebenjähriger stirbt

Wie ein Sprecher der Kreisfeuerwehr sagte, war der Pick-up der Familie samt Bootstrailer westlich von Schwarmstedt in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammengestoßen. Das Boot auf dem Anhänger des Pick-ups schob sich dabei in die Rückbank des Wagens. Der siebenjährige Junge starb noch am Unfallort. Retter mussten die 41-jährige Beifahrerin aus dem Fahrzeug befreien. Der 60-jährige Lastwagen-Fahrer blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. Warum der Pick-up in den Gegenverkehr geriet, ist unklar. Der entstandene Schaden liegt bei rund 150.000 Euro.

