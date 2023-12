Stand: 15.12.2023 12:32 Uhr Tödlicher Unfall: Lkw überrollt Fahrer auf Betriebsgelände

Ein 61-Jähriger ist am Mittwoch bei einem Unfall auf einem Betriebsgelände an der B3 in Wenzendorf (Landkreis Harburg) gestorben. Die Polizei teilte am Freitag mit, dass der Mann von einem Lkw überrollt wurde. Versuche, den Mann zu reanimieren, scheiterten. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen, so die Polizei. Der Mann war Lkw-Fahrer und wollte den Angaben zufolge offenbar zwischen zwei stehenden Sattelzügen durchgehen. Laut Polizei hatten die beiden Fahrzeuge kurz vorher nebeneinander gehalten. Der 61-Jährige sei offenbar vor einen der Lkw getreten, als dieser gerade wieder anrollte, so die Polizei.

